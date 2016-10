Aufbaustudium << weiter

Postgraduales Studium für LehrerInnen der polnischen Sprache (als Fremdsprache) und der polnischen Kultur

Das Studium bietet die Schlesische Universität Katowice an verschiedenen Standorten in Deutschland an. Es richtet sich an Hochschulabsolventen der Geisteswissenschaften (BA oder MA-Abschluss), die an einer Arbeit mit Ausländern oder Auslandspolen interessiert sind, neue Qualifikationen erlangen oder diese durch das Studium erweitern möchten.

Das Studium umfasst 357 Stunden (drei Semester) Vorlesungen und Übungen im Bereich der Sprach- und Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, der Methodik des Polnischen als Fremdsprache und des e-learning sowie ein Berufspraktikum (zwei Wochen Hospitationen und selbständigen Unterrichts an der Sommersprachschule der Schlesischen Universität Katowice in Cieszyn). Den Theoretischen Unterricht erteilen Dozenten der Universität Katowice und Polonisten deutscher Hochschulen. Die Lehrveranstaltungen finden in der Regel einmal im Monat an drei aufeinanderfolgenden Tagen (Freitag bis Sonntag) statt. Die genauen Termine werden mit den Hörern vereinbart. Eine Wochenendveranstaltung umfasst ca. 20 Stunden.

Um einen Studienplatz können sich Absolventen polnischer oder ausländischer Hochschulen bewerben, sofern ihr Diplom dem BA oder MA-Abschluss entspricht. Die Interessenten sollten ihrem Antrag, adressiert an Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śl. 1, 40-032 Katowice, eine Abschrift des Diploms, einen Lebenslauf und zwei Passfotos beilegen. Über die Annahme zum Studium entscheiden die formalen Kriterien und die Rheienfolge der Antragstellung.

Die Semestergebühren betragen zwischen 400 und 460 Euro, je nach Höhe der durch die Universität eingeworbenen Förderung. Bedingung dafür, dass das Studium in Deutschland durchgeführt werden kann, ist eine Mindestzahl von 15 Kandidaten. Das Studium findet in einem Intervall von 3-4 Semestern statt.

Die Vorlesungen werden ausschliesslich in Polnisch gehalten. Die Studierenden können im Laufe des Studiums insgesamt 102 ECTS Punkte erhalten. Die Absolventen bekommen ein Diplom der Schlesischen Universität. Das Zeugnis des Postgradualen Studiums ermöglicht eine interessante Tätigkeit mit Ausländern in oder ausserhalb Polens.

Informationen zum Studienprogramm sind unterr www.sjikp.us.edu.pl zu finden.

Die nächste, bereits sechste Auflage des Studiums in Deutschland beginnt am 14. November 2014 in Berlin. Anmeldung ist unter achtelik@poczta.onet.pl zu richten.