Nein zum Krieg << weiter

НЕТ ВОЙНЕ!

Entrüstet über den Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine, bringen wir unsere Ablehnung dieser Aktionen gegenüber und unsere Solidarität mit dem ukrainischen Volk zum Ausdruck.

Dieser Angriff ist ein militärischer Anschlag auf unsere Freundinnen und Freunde in der Ukraine, der ihr Land zerstört und viele Menschenleben fordert. Für Russen, die sich ihrer autoritären Regierung widersetzen, bedeutet er eine Katastrophe. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in Europa eine friedliche Gesellschaft aufgebaut und die Aussöhnung zwischen den Völkern gefördert. Unsere Organisation setzt sich für diese Verständigung ein, für die das Erlernen von Sprachen eine Voraussetzung ist. Der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf die Werte, von denen wir geleitet werden.

Wir verurteilen das militärische Vorgehen der Russischen Föderation in der Ukraine! НЕТ ВОЙНЕ!

Wir helfen:

aktion-deutschland-hilft.de

ukraine-hilfe-berlin.de

diakonie-katastrophenhilfe.de

ocalenie.org.pl

НЕТ ВОЙНЕ!

Jesteśmy wstrząśnięci inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wyrażamy sprzeciw wobec tych działań i solidarność z narodem ukraińskim.

Obecna agresja jest atakiem militarnym na nasze przyjaciółki i przyjaciół z Ukrainy, niszczy ich kraj i wielu odbiera życie. Dla Rosjan przeciwnych dyktaturze jest katastrofą. Od zakończenia drugiej wojny światowej Europa buduje pokojowe społeczeństwo i wspiera pojednanie między narodami. Na rzecz porozumienia, którego elementarnym warunkiem jest nauka języka, działa także nasza organizacja. Atak na Ukrainę jest zamachem na wartości, którymi się kierujemy.

Potępiamy działania militarne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie! НЕТ ВОЙНЕ!

Pomagamy:

aktion-deutschland-hilft.de

ukraine-hilfe-berlin.de

diakonie-katastrophenhilfe.de

ocalenie.org.pl

НЕТ ВОЙНЕ!

Ми шоковані вторгненням Російської Федерації в Україну. Висловлюємо протест проти цих дій і солідарність з українським народом.

Сьогоднішня військова агресія є нападом на наших друзів з України, вона знищує їхню країну і забирає у багатьох життя. Для тих, які проти диктатури, це трагедія. Від часу закінчення Другої світової війни Європа будує мирне суспільство і підтримує порозуміння між народами. Для того, щоб порозуміння, основною умовою якого є навчання мови, стало можливим, працює і наша організація. Атака на Україну – замах на цінності, якими ми керуємося.

Засуджуємо військові дії Російської Федерації в Україні! НЕТ ВОЙНЕ!

Допомагаємо тут:

aktion-deutschland-hilft.de

ukraine-hilfe-berlin.de

diakonie-katastrophenhilfe.de

ocalenie.org.pl