Polnischprüfungen << weiter

Polnisch Prüfungen bieten in Deutschland einige Hochschulen (UNIcert-Prüfung) und wenige Schulen der Sekundarstufe als Abiturprüfung an. Man kann auch gemäß der Richtlinien der KMK (Kultusministerkonferenz) die Prüfung im Fach Polnisch in der Schule ablegen.

Das UNIcert-Zertifizierungssystem richtet sich vor allem an Studierende und Angehörige deutscher Universitäten und Hochschulen. Das Ziel des UNIcert-Zertifizierungssystems ist es, die Gleichwertigkeit der Sprachausbildung und die Vereinheitlichung der Praxis der Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen im Hochschulbereich zu befördern.

Das UNIcert-System umfasst 4 Kompetenzstufen, die sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) orientieren:

UNIcert I orientiert sich an B1

UNIcert II orientiert sich an B2

UNIcert III orientiert sich an C1

UNIcert IV orientiert sich an C2

Die UNIcert-Zertifikate können die Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute, die im Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS) akkreditiert sind, ausstellen. Momentan sind 54 Einrichtungen akkreditiert, 15 davon bieten Polnisch in den Kompetenzstufen von I bis IV an.

Weitere Informationen: http://www.unicert-online.org/de/mitglieder

Die Zertfizierung der Polnischkenntnisse und der Erwerb eines allgemein in Deutschland anerkannten Zertifikats ist ausserhalb des schulischen bzw. akademischen Systems praktisch nicht möglich. Die Bundesvereinigung setzt sich dafür ein, das Polnische zu jenen Sprachen hinzuzufügen, die auf der Liste der anerkannten und leicht zugänglichen TELC- Sprachprüfungen (The European Language Certificates) figurieren.

Die an verschiedenen Bildungseinrichtungen erworbenen Bescheinigungen und Zertifikate über die Polnischkenntnisse geben keine Garantie, anerkannt zu werden. Eine solche Garantie sichert (sowohl in Deutschland als auch in Europa) das Zertifikat der polnischen Staatlichen Prüfüngskommisssion. Nähere Informationen: http://www.certyfikatpolski.pl