Call for papers – Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland Nr. 10/2022 << weiter

Seit zehn Jahren wird die Fachzeitschrift Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland herausgegeben, welche sowohl in Druck als auch in einer elektronischen Fassung unter http://polnischunterricht.de/fachzeitschrift/ erscheint. Dort werden polnisch- und deutschsprachige Beiträge zu Themen aus der breit aufgefassten polonistischen Fremdsprachendidaktik veröffentlicht: Expertisen, Einlassungen zu Methoden oder Projekten, Unterrichtsmaterialien, Rezensionen und Diskussionsbeiträge.

Die neueste Ausgabe der Zeitschrift (10/2022) wird der Frage nach der Verortung von Kultur, Literatur und Film im Unterricht des Polnischen als Fremd- und Herkunftssprache gewidmet. Mit diesem Call for Papers rufen wir Sie auf, praktische Verwendungsbeispiele verschiedener Kulturartefakte im Sprachunterricht, innovative Ideen, Best Practice-Beispiele sowie kritische Schlussfolgerungen und Analysen aus Ihrer Berufspraxis mit einem breiten Lesepublikum zu teilen.

Zur Einreichung der Beiträge laden wir auch jene Kolleginnen und Kollegen ein, die an theoretischen Überlegungen, dem didaktischen Transfer aus anderen Sprachen und Fachgebieten sowie Fragestellungen aus den Bezugswissenschaften (wie z. B. Kultur-, Sprach- und Literaturwissenschaft) interessiert sind.

Termin für Themenvorschläge mit Titel und Abstract (ca. 400 Zeichen): 31. März 2022

Zusendung der fertigen Beiträge (ca. 15.000-25.000 Zeichen): 30. Juni 2022

Redaktion: Ewa Krauss, Małgorzata Małolepsza, Elżbieta Tabaka, Agnieszka Zawadzka

Kontakt: redakcja.polskiwniemczech@gmx.de