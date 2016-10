Fremdsprachentage << weiter

Sprachmessen oder Fremdsprachentage, hauptsächlich durch die Landesverbände der VHS oder durch die Fremdsprachenlehrerverbände organisiert, finden in Deutschland regelmäßig in fast allen Bundesländern statt.

Jedes Jahr im Oktober/November ist Berlin der Austragungsort der größten internationalen Sprachmesse Expolingua. Expolingua bietet eine Übersicht über das reiche Angebot aus dem Bereich der Sprachvermittlung. Die Ausstellung hat ein fachliches Begleitprogramm: Referate, Buchvorstellungen etc.

Die nächste Sprachmesse findet am 15.-17.11.2013 statt. In diesem Jahr plant die Bundesvereinigung einen eigenen Messestand. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite www.expolingua.com

Die Bundesvereinigung ist auch Mitveranstalter des Berlin-Brandenburgischen Fremdsprachentages, der jährlich im Herbst alternierend in Berlin oder Potsdam stattfindet. Der Fremdsprachentag ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der Fremdsprachenlehrer-verbände (für Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Polnisch), die hauptsächlich Schullehrer erfassen. Die Schulbehörden erkennen ihn als Fortbildung an. Die Programme und die Referate, die das Polnische betreffen, sind unten als PDF zu lesen.

Wir ermuntern die Kolleginnen und Kollegen an den lokalen Fremdsprachentagen aktiv teilzunehmen. Das ist u.a. eine gute Gelegenheit die polnische Sprache zu popularisieren. Denjenigen, die in ihrer Region anläßlich des Fremsprachentages einen polnischen Stand aufbauen oder ein Referat vorstellen möchten, bietet die Bundesvereinigung sachliche und finanzielle Hilfe an.