Fachzeitschrift << weiter

Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – das Jahrbuch der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte ist die einzige Zeitschrift in Deutschland, die ausschließlich der polnischen Sprache und ihrer Didaktik gewidmet ist. Die Autoren des Jahrbuchs, hauptsächlich mit der Sprachlehre befasst, schildern darin die Stellung des Polnischen in Deutschland und die Organisationsformen des Unterrichts. Es werden theoretische Fragen der Linguistik, Didaktik und Methodik erörtert sowie Lehrmaterialien und innovative Projekte vorgestellt. Verschiedene Bildungseinrichtungen und die Situation der darin Beschäftigten haben dort ein Forum.

Wir wünschen eine interessante Lektüre (klicken Sie bitte auf den Umschlag)!

Alle an einer Veröffentlichung eigener Beiträge interessierten Kolleginnen und Kollegen ermuntern wir, Kontakt zum Herausgeber aufzunehmen.

Die Onlineausgabe der Zeitschrift wurde finanziell gefördert von:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej und

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien